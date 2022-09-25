EUobserver: ряд стран ЕС хочет ввести санкции против российских телеканалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько стран Евросоюза хотят ввести санкции против трех российских телеканалов и пяти сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений. Отмечается, что с такой инициативой выступили Ирландия, Польша и государства Прибалтики.

Согласно документу, под рестрикции могут попасть «НТВ Мир», РЕН ТВ и «Россия 1», а также онлайн-платформы NewsFront, SouthFront, аналитический центр «Катехон», Фонд стратегической культуры и Инфорос. По данным издания, авторы документа также предложили ввести запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.

16 сентября Еврокомиссия предложила принять Акт свободы СМИ, который, в частности, запретит влияние государств ЕС и политических партий на их редакционную политику. Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова также призвала создать в ЕС «более жесткие нормы, чтобы бороться с дезинформацией».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что очередной пакет санкций против РФ предусматривает новые ограничения против российских СМИ. По ее словам, в рамках санкций будет запрещено вещание трех российских телеканалов, которые с точки зрения ЕК «целенаправленно распространяют дезинформацию» о ситуации на Украине. Названия каналов она не уточнила.