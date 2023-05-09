EUobserver: Еврокомиссия добивается отказа ФРГ от «Дружбы» с Россией EUobserver: Еврокомиссия добивается отказа ФРГ от импорта российской нефти через «Дружбу»

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода

Еврокомиссия хочет заставить Германию отказаться от импорта российской нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших санкций в отношении РФ, пишет EUobserver со ссылкой на проект подготовленного ЕК документа. В то же время для некоторых стран ЕС продолжат действовать исключения.

Временное исключение, предоставленное Германии <...> для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода «Дружба», должно прекратиться, — цитирует издание документ.

В публикации отмечается, что Польше практически удалось добиться от ФРГ обещания, что Берлин откажется от поставок нефти по «Дружбе». По информации EUobserver, Венгрия, Словакия и Чехия продолжат импортировать российскую нефть по данному трубопроводу.

Ранее сообщалось, что поставки нефти по «Дружбе» в страны Европы в феврале 2023 года упали втрое относительно февраля 2022-го и составили 939,3 тысячи тонн. Снижение показателя вызвано сокращением экспорта в Венгрию и Словакию и отсутствием поставок в ФРГ и Польшу.

В феврале 2023 года Россия нарастила поставки на 55,8% только в Чехию, до 405 тысячи тонн. Экспорт нефти в Венгрию сократился на 16% (319,6 тысячи тонн), в Словакию — вдвое (215 тысяч тонн).

При этом эмбарго ЕС не распространяется на экспорт российской нефти по трубопроводу.