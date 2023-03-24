Поставки нефти в Европу по «Дружбе» сократились в три раза «Ведомости»: экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» в феврале упал в три раза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поставки нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в страны Европы в феврале 2023 году упали втрое относительно февраля 2022 года и составили 939,3 тысячи тонн. Такое сокращение объясняется уменьшением экспорта в Германию, Польшу и Словакию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго России.

Издание отмечает, что в феврале 2023 года Россия на 55,8% нарастила поставки только в Чехию, до 405 тысячи тонн. Экспорт нефти в Венгрию сократился на 16% (319,6 тысячи тонн), в Словакию — вдвое (215 тысяч тонн). В Польшу и ФРГ нефть не поставлялась. Берлин получил лишь пробную партию нефти из Казахстана объемом почти 20 тысяч тонн.

При этом экспорт российской нефти по трубопроводу не попадал под эмбарго Евросоюза. В издании уточнили, что на 11,6%, до 3,36 миллиона баррелей в сутки, выросли морские поставки нефти в годовом выражении.

Ранее газета Financial Times сообщила, что администрация США в частном порядке призвала крупнейших сырьевых трейдеров не бояться сделок с поставками нефти из России, торгующейся с установленным ценовым потолком. По данным издания, представители американского Минфина встречались, в частности, с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor.