«Это позор»: в Германии Шольца обвинили в нарушении обещаний Зеленскому Die Welt: Шольц нарушил обещание Зеленскому о поставках оружия

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

В Бундестаге нарастает недовольство из-за несоответствия обещаний канцлера Германии Олафа Шольца с его действиями касательно военной помощи Киеву, пишет обозреватель Die Welt Грегор Швинг. Председатель немецкого правительства обещал финансово, гуманитарно и посредством поставок оружия помогать Украине до тех пор, пока она в этом нуждается, однако, отмечает автор статьи, в последнее время Берлин отправляет Киеву лишь рации и автозапчасти. Глава фракции ХДС Торстен Фрай назвал это позором и заявил, что решение правящей партии подрывают репутацию ФРГ.

Канцлер Олаф Шольц сократил военную поддержку со стороны Германии, несмотря на обещания об обратном. Это следует из списка доставленного в Киев оружия, который 21 июня опубликовало само федеральное правительство, — подчеркивает Швинг.

Так, по данным издания, в первую неделю месяца Германия направила на Украину 42 тысячи продуктовых пайков, а во вторую — 102 небронированные автомашины. В последней поставке значатся семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей, отмечает Швинг.

Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно различаются. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ, — возражает Фрай.

К критике канцлера присоединилась и свободная демократическая партия. По мнению официального представителя СвДП по оборонной политике Александра Мюллера, Шольц не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение.

Ранее глава Минобороны страны Кристина Ламбрехт пожаловалась на истощение ресурсов страны из-за военной помощи Украине. Несмотря на это, отметила она, ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев. Глава немецкого оборонного ведомства отметила, что у нее очень доверительные и конструктивные отношения с украинским коллегой Алексеем Резниковым, и он осведомлен о том, что Германия не может поставлять больше оружия.