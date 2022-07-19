У Германии почти не осталось ресурсов для военной помощи Украине, заявила во время посещения германо-французской бригады в Мюльхайме глава Минобороны страны Кристина Ламбрехт. Несмотря на это, отметила она, ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев, передает РИА Новости.
Мы больше не можем много отдавать [техники и оружия] из бундесвера, — сказала Ламбрехт.
Глава немецкого оборонного ведомства отметила, что у нее очень доверительные и конструктивные отношения с украинским коллегой Алексеем Резниковым и он осведомлен об этой позиции Германии. Она также напомнила, что ФРГ уже поставила Киеву часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.
Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен предупредила о рисках начала третьей мировой войны из-за снабжения Киева тяжелым вооружением и обучения украинских военнослужащих. Она отметила, что две трети населения ФРГ выражают обеспокоенность по этому поводу.