В Германии пожаловались на истощение ресурсов из-за помощи Украине Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что у страны заканчиваются ресурсы для помощи Украине

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У Германии почти не осталось ресурсов для военной помощи Украине, заявила во время посещения германо-французской бригады в Мюльхайме глава Минобороны страны Кристина Ламбрехт. Несмотря на это, отметила она, ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев, передает РИА Новости.

Мы больше не можем много отдавать [техники и оружия] из бундесвера, — сказала Ламбрехт.

Глава немецкого оборонного ведомства отметила, что у нее очень доверительные и конструктивные отношения с украинским коллегой Алексеем Резниковым и он осведомлен об этой позиции Германии. Она также напомнила, что ФРГ уже поставила Киеву часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен предупредила о рисках начала третьей мировой войны из-за снабжения Киева тяжелым вооружением и обучения украинских военнослужащих. Она отметила, что две трети населения ФРГ выражают обеспокоенность по этому поводу.