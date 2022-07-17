Депутат ФРГ заявила о риске третьей мировой из-за поставок оружия Киеву Депутат бундестага Дагделен: поставки тяжелых вооружений Киеву увеличивают риски третьей мировой войны

Фото: Frederic Kern via imago-images.de/Global Look Press

Севим Дагделен

Снабжение Киева тяжелым вооружением и обучение украинских военнослужащих увеличивают риски начала третьей мировой войны, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times. По ее словам, две трети населения ФРГ выражают такую обеспокоенность.

Поставки все более тяжелого вооружения на Украину во все большем количестве, а также обучение украинского обслуживающего персонала повышают риск перерастания конфликта в третью мировую войну. Эту озабоченность разделяют две трети населения Германии. Таким образом, мы вовсе не изолированы в этом вопросе, — сказала Дагделен.

По ее словам, Запад в погоне за ослаблением России «готов принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины». Парламентарий отметила, что расширение экономической войны Европы против Москвы будет «самоубийством, совершенным правительством Германии посредством санкций против России».

Нам нужны серьезные дипломатические усилия в поисках решения путем переговоров, как это уже было видно на переговорах в Стамбуле в конце марта. И чем дольше длится конфликт, тем более ужасными будут его последствия не только для людей на Украине, но и для людей во всем мире, как показывает нынешний продовольственный кризис, — резюмировала Дагделен.

Ранее лидер фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован только путем переговоров. По его мнению, это может начаться после того, как стороны дадут политические сигналы о готовности прекратить огонь.