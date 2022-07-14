В бундестаге назвали единственный путь разрешения украинского конфликта Лидер СДПГ Мютцених: конфликт на Украине может быть разрешен только путем переговоров

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look press

Конфликт на Украине может быть разрешен только одним путем — переговорами, заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених. По его словам, для их возобновления необходимы политические сигналы сторон о готовности прекратить огонь, сообщает издание Die Zeit.

Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорами, — сказал политик.

Для их возобновления необходимы политические сигналы, которыми стороны могли бы известить друг друга о готовности прекратить огонь. Пока, по словам парламентария, такие сигналы отсутствуют.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но не декларативным. По ее мнению, Москва четко изложила свои условия и они должны быть приняты. Однако Запад в диалоге между Россией и Украиной не заинтересован, уверена сенатор.

Похожим образом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Запад делает ставку на продолжение вооруженного конфликта. Вашингтон манипулирует Киевом, не позволяя украинским властям пойти на мировое соглашение, подчеркнул он.