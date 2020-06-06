Эстонский стрелок оказался медиком

https://static.news.ru/photo/eb9c3582-a8b7-11ea-91ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, задержанный сотрудниками правоохранительных органов Эстонии после стрельбы на заправке, работает медбратом. Он известен своими выступлениями на медицинские темы на различных конференциях и семинарах.

Кроме того, мужчина являлся преподавателем на кафедре медсестринства в Таллинской высшей школе здравоохранения, передаёт Parnu Postimees.

Предполагаемого преступника уже привлекали к ответственности за стрельбу. Его обвиняли в стрельбе по окнам из нелегального оружия и незаконной покупке пистолета.

Как писал NEWS.ru, полиция Эстонии задержала мужчину, устроившего стрельбу на автозаправке, в результате которой погибли два человека, а трое получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

32-летний мужчина на автомобиле Subaru попал в ДТП рядом с автозаправкой в Пярнуском уезде и покинул место аварии.

Позже он вернулся на АЗС и обстрелял мотоциклиста, который от полученных ранений скончался. Подозреваемый затем открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю, в котором находилась супружеская пара с двумя детьми трёх и пяти лет. Женщина погибла от полученных ран, её муж и дети госпитализированы.