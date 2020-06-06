Два человека погибли в результате стрельбы на заправке в Эстонии

Полиция Эстонии задержала мужчину, устроившего стрельбу на автозаправке, в результате которой погибли два человека, а трое получили ранения. Среди пострадавших есть дети.
Подробности инцидента
Позже он вернулся на АЗС и обстрелял мотоциклиста, который от полученных ранений скончался. Подозреваемый затем открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю, в котором находилась супружеская пара с двумя детьми трёх и пяти лет. Женщина погибла от полученных ран, её муж и дети госпитализированы.
По словам представителя полиции, после стрельбы подозреваемый скрылся в лесу, а когда его обнаружили сотрудники правоохранительных органов, вступил с ними в перестрелку. В итоге его удалось задержать, непосредственно при задержании мужчина сопротивления не оказал.
Полицейские не уточняют, каким оружием владел подозреваемый. В настоящее время выясняются мотивы задержанного.
Ранее NEWS.ru сообщил о стрельбе, устроенной мужчиной в ходе конфликта во дворе жилого дома на юге Москвы.
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