Происшествия

Мужчина расстрелял противника в ходе конфликта на юге Москвы

07:57, 07 июня 2020 84
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мужчина устроил стрельбу, выясняя отношения с оппонентом во дворе жилого дома на юге Москвы. Он несколько раз выстрелил в спину противнику, после чего его забрала полиция.

Конфликт между двумя мужчинами произошёл у дома № 9/1 на Михневской улице. В ходе выяснения отношений один из них схватился за травматический пистолет, сообщает ТАСС.

В результате пострадавший госпитализирован, стрелявший задержан. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в северо-восточной части Москвы произошёл конфликт со стрельбой, в результате которого один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением. Раненым оказался 24-летний безработный мужчина, который отправил телефонограмму в службу 02 из травмпункта больницы им. А. К. Ерамишанцева.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях