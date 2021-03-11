Эстонский политик пообещал помочь Украине «вернуть» Крым

https://static.news.ru/photo/b9e9802a-8283-11eb-89a2-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Руководитель комитета эстонского парламента по международным делам Марко Михельсон пообещал, что республика поможет Украине «вернуть» Крым. Он добавил, что Таллин никогда не признает полуостров частью РФ. По его словам, для «деоккупации» региона необходимо последовательное международное сотрудничество и «неустанное» продвижение своих интересов со стороны самого Киева.

Эстония <...> будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма, — написал Михельсон на своей странице в социальной сети Facebook.

Накануне глава МИД Британии Доминик Рааб рассказал о своих поездках в Эстонию и Норвегию для обсуждения «региональной угрозы безопасности, исходящей от России». Также в планах командировки, запланированной на 10 и 11 марта, значатся переговоры по вопросам изменения климата. Визит пройдёт накануне публикации правительством доклада по обновлённой стратегии королевства в сферах внешней политики, обороны и развития.

Ранее украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что потеря Киевом Крыма была неизбежной. По его словам, за 25 лет власти страны ничего не сделали для того, чтобы полуостров остался в составе Украины. Он добавил, что можно было избежать воссоединения Крыма с РФ, если бы до 2014 года власти заселили полуостров жителями Западной Украины и крымскими татарами.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

NEWS.ru сообщал, что Совет Безопасности ООН проведёт неформальное заседание в онлайн-формате по теме Крыма. Встречу инициировали Великобритания, Франция, США, Ирландия, Эстония и Норвегия. Представители Киева примут в ней участие. В ходе мероприятия будут затронуты темы, касающиеся милитаризации Крыма, Чёрного и Азовского морей, экономической ситуации на полуострове и соблюдения прав человека.