Эстонский генерал призвал больше тратить на оборону для противостояния РФ

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Эстонские власти должны увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП для противостояния «атаке России» в течение длительного времени. Такое мнение выразил командующий Силами обороны прибалтийской страны генерал-майор Мартин Херем.

Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно, — заявил Херем в эфире передачи Uudis+ на Vikerraadio.

Он добавил, что для отражения военной агрессии стране будет необходима дальнобойная артиллерия, система ПВО средней дальности и оборонительные системы ВМС, а также дополнительных бригад к силам наземной обороны. Основная оперативная задача, по словам Херема — поддерживать боеготовность действующих подразделений.

Как сообщал NEWS.ru, новое правительство Эстонии, которое собираются сформировать Партия реформ и Центристская партия, намерено продолжить работы по возведению инфраструктуры на границе с Россией. В числе приоритетов нового кабмина также будут сотрудничество с США и углубление партнёрства между странами Балтики, особенно в сфере обороны.