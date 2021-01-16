Новая правящая коалиция Эстонии пообещала достроить границу с Россией

https://static.news.ru/photo/28ca3810-582a-11eb-ba35-fa163e074e61_660.jpg Кая Каллас Фото: Mihkel Maripuu, via imago-images.de/Global Look Press

Новое правительство Эстонии, которое собираются сформировать Партия реформ и Центристская партия, продолжит работы по возведению инфраструктуры на границе с Россией.

Об этом объявила лидер Партии реформ Кая Каллас, передаёт ТАСС. По словам политика, восточная граница страны — это «большой вопрос». Правящая коалиция рассчитывает привлечь к проекту обустройства приграничной инфраструктуры оборонную промышленность. Заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс добавила, что строительство потребует больших ресурсов.

В числе приоритетов нового кабмина также будут сотрудничество с США и углубление партнёрства между странами Балтики, особенно в сфере обороны, отметила Каллас. Она предложила организовывать ежегодный саммит прибалтийских государств на высшем уровне по оборонной политике.

Новое правительство Эстонии потребовалось сформировать после отставки премьер-министра Юри Ратаса из-за коррупционного скандала. Он представлял Центристскую партию.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что в 2021 году в отношениях Москвы и Таллина вырастет «фон непредсказуемости». При этом он отметил, что в целом власти страны не ожидают изменений в отношениях с восточным соседом.