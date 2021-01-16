Новая правящая коалиция Эстонии пообещала достроить границу с Россией

Новое правительство Эстонии, которое собираются сформировать Партия реформ и Центристская партия, продолжит работы по возведению инфраструктуры на границе с Россией.
Об этом объявила лидер Партии реформ Кая Каллас,
В числе приоритетов нового кабмина также будут сотрудничество с США и углубление партнёрства между странами Балтики, особенно в сфере обороны, отметила Каллас. Она предложила организовывать ежегодный саммит прибалтийских государств на высшем уровне по оборонной политике.
Новое правительство Эстонии потребовалось сформировать после отставки премьер-министра Юри Ратаса из-за коррупционного скандала. Он представлял Центристскую партию.
Как писал NEWS.ru, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не исключил, что в 2021 году в отношениях Москвы и Таллина вырастет «фон непредсказуемости». При этом он отметил, что в целом власти страны не ожидают изменений в отношениях с восточным соседом.