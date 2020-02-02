Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что граница с Россией должна соответствовать Тартускому миру 1920 года, когда страна получила часть современной Псковской области.
Эстония вошла в состав российского государства в 1721 году и получила независимость в 1920-м. В 1940 году Эстония, Латвия и Литва стали частью Советского Союза, современные прибалтийские страны считают присоединение насильственным.
Военная победа в Освободительной войне [1918–1920 годов] сделала возможной победу за столом переговоров. <...> Тартуский мир действителен, правовая преемственность действует, — заявил Рейнсалу.
Глава эстонского МИДа обвинил Россию в фальсификации истории за отрицание того, что СССР аннексировал Прибалтику накануне Великой Отечественной войны.
Современная российско-эстонская граница закреплена договором 2014 года. Консервативная партия Эстонии не признаёт его.
Как писал NEWS.ru, правящая партия Эстонии призвала президента республики Керсти Кальюлайд проигнорировать парад Победы в Москве.