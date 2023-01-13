Эстония переправит часть украинских беженцев в Финляндию

Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эстония исчерпала возможности принимать украинских беженцев и попросила помощи у Финляндии в их приеме и размещении, заявил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс, передает «Интерфакс». По его словам, перемещать будут по 100 человек в неделю.

До сей поры мы оказывали всем украинским военным беженцам необходимую поддержку и услуги, но по мере прибытия новых людей мы попросили поддержки у наших северных соседей. Достигнута договоренность о перемещении части беженцев в Финляндию, и в самое ближайшее время она ожидает с нашей стороны до 100 человек в неделю, которые сразу по прибытии смогут ходатайствовать о временной защите, — сообщил министр.

Он подчеркнул, что это возможность и перспектива для украинцев, но не давление на них и тем более не требование. Те, кто хотел бы остаться в Эстонии, потому что у них здесь родственники, смогут остаться.

Отмечается, что пока около 66 тысяч беженцев с Украины сообщили о намерении остаться в Эстонии, подано более 42 тысяч прошений о получении временной защиты.

Ранее премьер Эстонии Кайю Каллас заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь в большей степени, чем в Эстонии.