Эстония не признала итоги референдумов на подконтрольных России территориях Глава МИД Эстонии заявил о непризнании референдумов на подконтрольных России территориях

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Эстония никогда не признает результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. Он назвал их нарушением международного права со стороны России, отметив, что Эстония продолжит поддерживать Украину в конфликте.

Мы никогда не признаем результаты юридически ничтожных российских «референдумов» и незаконную аннексию территорий Украины, — написал Рейнсалу.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей ранее абсолютным большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. В ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. По информации центральных избирательных комиссий всех четырех регионов, нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

Между тем генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что эти плебисциты нельзя считать подлинным выражением народной воли, так как они прошли вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем РФ. Поэтому любое решение о присоединении областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения, а также является нарушением Устава ООН и международного права.