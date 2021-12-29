ЕСПЧ призвал не ликвидировать «Мемориал» до решения Страсбургского суда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит не ликвидировать благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (признан Минюстом НКО, выполняющим функции иностранного агента) до решения по делу об иноагентах в Страсбургском суде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо ЕСПЧ в правозащитный центр.

Президент секции ЕСПЧ, которому была распределена эта жалоба, решил уведомить правительство России о том, что в интересах сторон и для должного проведения слушаний исполнение решений по ликвидации организаций, которые являются сторонами дела, должно быть приостановлено на тот период времени, который будет необходим для рассмотрения судом жалобы 9988/13, — говорится в письме.

Как отметили в ЕСПЧ, прекращение работы «Мемориала» может произойти только после вынесения решения по жалобе на законодательство об «иностранных агентах», которую правозащитный центр и другие российские НКО подали в ЕСПЧ в 2013 году.

Ранее Верховный суд принял решение ликвидировать «Мемориал». Иск подала Генпрокуратура РФ. Среди причин для ликвидации НКО назывались нарушения при маркировке материалов по закону об «иностранных агентах». Организация более 30 лет занималась изучением советских политических репрессий. Защита намерена обжаловать это решение ВС.

Тема о ликвидации «Мемориала» поднималась на встрече президента Владимира Путина с членами Совета по правам человека (СПЧ). Правозащитник и журналист Николай Сванидзе привлёк внимание главы государства к ситуации вокруг организации, а также привёл юридические аргументы, почему считает ликвидацию излишней мерой. Президент ответил, что в «Мемориале» нарушали законодательство и причисляли к жертвам репрессий пособников нацистов.