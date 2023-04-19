Еще одна страна вводит запрет на импорт зерна с Украины Правительство Болгарии с 24 апреля введет запрет на поставку продуктов с Украины

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Болгария присоединилась к Польше и Венгрии в вопросе запрета на ввоз продовольствия с Украины, исключением являются транзитные продукты, сообщило радио Bulgaria со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева. Глава болгарского Минсельхоза Явор Гечев сообщил, что запрет вступит в силу с 24 апреля и будет действовать до 30 июня.

Временный премьер-министр Гылыб Донев объявил в начале заседания правительства о том, что Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров, — говорится в сообщении.

По словам Донева, решение было принято из-за того, что за прошедший год в стране остались значительные объемы продовольствия, что привело к нарушениям продовольственных цепочек. Сложившаяся ситуация может грозить болгарскому бизнесу очень серьезными последствиями, добавил он.

Ранее Социал-демократическая партия Румынии потребовала от правящей коалиции ввести временный запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, чтобы защитить интересы фермеров страны. Аграрии недовольны тем, что отправленное на экспорт украинское зерно остается в Румынии и снижает цены на рынке.