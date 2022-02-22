ЕС принял санкции против РФ из-за признания ЛНР и ДНР

Евросоюз принял санкции против РФ из-за признания Луганской и Донецкой народных республик. Они будут опубликованы в ближайшее время до конца дня, отмечается в заявлении представительства Франции, председательствующей в ЕС.

Все страны-члены Союза оставили подписи под новым санкционным пакетом.

Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня, — отмечается в заявлении.

Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, а также против 27 физических и юридических лиц России. Кроме того, рестрикции приняты в отношении госдолга России, ограничен доступ к рынкам капитала и к финансовым рынкам ЕС.

ЕС ввёл ограничения против банков, поддерживающих действия российских властей в Донецкой и Луганской народных республиках или извлекающих из них выгоду. Евросоюз запретил европейскому бизнесу проводить любые экономические операции с ДНР и ЛНР.

21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать их независимость. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ЛНР и ДНР и решил незамедлительно признать их суверенитет в связи с обострением ситуации на границе.

На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Совет Федерации также ратифицировал соглашение. За соответствующее решение проголосовали 155 cенаторов, против и воздержавшихся не было.