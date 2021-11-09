ЕС приостановил упрощённый въезд для белорусских чиновников

Власти Евросоюза приостановили действие упрощённого визового режима для официальных лиц Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Решение принято в связи с миграционным кризисом на границах сообщества.

Совет сегодня принял решение о частичной приостановке применения соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку, начатую белорусским режимом, — говорится в тексте.

В сообщении подчёркивается, что данная мера затронет только официальных лиц республики и не распространяется на простых граждан Белоруссии. Они продолжат пользоваться льготами в рамках упрощённого режима.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией вступило в силу 1 июля 2020 года. Оно призвано облегчить выдачу краткосрочных виз и тем самым способствовать расширению контактов между людьми и обмену ценностями и демократическими принципами.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала расширить санкции против властей Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польской границе. Кроме того, она отметила, что ЕС может ввести санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, участвующих в перемещении людей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.