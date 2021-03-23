ЕС отказался признавать указ Путина о земле в Крыму

https://static.news.ru/photo/f33d80c0-8be7-11eb-8821-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Внешнеполитическая служба Евросоюза раскритиковала указ президента России Владимира Путина, согласно которому иностранцы, лица без гражданства и зарубежные компании не могут владеть земельными участками на большей части территории Крыма.

Представитель службы заявил, что ЕС не признаёт «незаконную аннексию» Крыма и считает её очевидным нарушением международного права.

В этой связи Евросоюз не признает этот указ, считает его вступление в силу ещё одной попыткой принудительной интеграции аннексированного полуострова в Россию, — цитирует его РИА Новости.

Также отмечается, что Европа расценивает указ как принуждение к принятию гражданства РФ.

Указ, о котором идёт речь, был подписан Путиным ещё в 2020 году, но вступил в силу только 20 марта. Согласно ему иностранцы не могут владеть землёй в 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым. Запрет также распространяется на 12 муниципальных образований Севастополя.

Как писал NEWS.ru, украинские власти назвали указ юридически ничтожным. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев восстановит права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».