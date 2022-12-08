ЕС отказались признавать загранпаспорта РФ, выданные на новых территориях

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Евросовет принял решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии, сказано в тексте коммюнике, выпущенном в Брюсселе. В заявлении уточняется, что все документы, выданные в указанных регионах, будут аннулированы. В совете объяснили данное решение обеспечением безопасности государств-членов ЕС, передает «Интерфакс».

Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС, — сказано в коммюнике.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан, подчеркнул, что данным решением совет в очередной раз доказал, что европейский политический орган стоит на стороне Украины.

Ранее чешское посольство в РФ сообщило, что Прага обязала россиян получать специальную аэропортную транзитную визу для проезда через международные воздушные гавани на территории республики. Требование вступило в силу с 21 ноября. Обновленные правила коснулись еще 29 стран, в числе которых Турция, Египет, Индия, Армения и Куба.