ЕС пригрозил Белоруссии санкциями из-за использования мигрантов

Европейский союз осудил власти Белоруссии за использование мигрантов в политических целях и выразил готовность ввести санкции в отношении причастных к этому. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы.

ЕС рассмотрит возможность введения ограничительных мер, направленных против контрабандистов мигрантов, нарушающих права человека, или тех, кто иным образом причастен к торговле людьми, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что ЕС собирается эффективно управлять миграционными потоками для защиты своих внешних границ.

Как сообщалось, власти Литвы начали строительство стены на границе с Белоруссией. Пограничники должны указать на самые небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь. Строительство будет состоять из трёх этапов, первым из которых будет установка проволочного заграждения. Так власти хотят защититься от потока нелегалов из Белоруссии.