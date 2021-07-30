ЕС пригрозил Белоруссии санкциями из-за использования мигрантов
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
20:40, 30 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Европейский союз осудил власти Белоруссии за использование мигрантов в политических целях и выразил готовность ввести санкции в отношении причастных к этому. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы.
ЕС рассмотрит возможность введения ограничительных мер, направленных против контрабандистов мигрантов, нарушающих права человека, или тех, кто иным образом причастен к торговле людьми, — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что ЕС собирается эффективно управлять миграционными потоками для защиты своих внешних границ.
Как сообщалось, власти Литвы начали строительство стены на границе с Белоруссией. Пограничники должны указать на самые небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь. Строительство будет состоять из трёх этапов, первым из которых будет установка проволочного заграждения. Так власти хотят защититься от потока нелегалов из Белоруссии.
Ранее литовские пограничники за сутки задержали 171 нелегального мигранта из Белоруссии, что является своеобразным рекордом. Нарушители были пойманы на пограничной территории в Шальчининкайском районе страны.