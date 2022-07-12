ЕС одобрил Украине новый макрофинансовый кредит ЕС утвердил кредит Украине в €1 млрд

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Совет Европейского союза одобрил выделение Украине макрокредита в размере €1 млрд в рамках программы экстренной финансовой помощи, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на полях заседания Совета ЕС, передает ТАСС. Он добавил, что Киев нуждается в денежных вливаниях и Европа готова оказать Украине поддержку.

Министры только что одобрили кредит в €1 млрд для Украины. Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи, — сказал он.

7 июля сообщалось, что Европейская комиссия заблокировала выдачу Украине кредита в €1,5 миллиарда, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица. Бюджетное подразделение ЕК поставило под сомнение финансовую надёжность кредита. Отмечается, что традиционно провизия по кредиту — сумма предполагаемых убытков, которая, скорее всего, не будет получена, устанавливается в размере 9%, а в данном случае орган хочет поднять планку до 70%.