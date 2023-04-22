Стали известны детали 11-го пакета санкций ЕС против России Bloomberg: 11-й пакет антироссийских санкций ЕС может включать запрет на транзит товаров

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В новый 11-й пакет антироссийских санкций ЕС может входить запрет на транзит товаров через территорию страну, передает Bloomberg. По данным агентства, ограничения могут коснуться высокотехнологичных товаров и некоторых видов транспорта.

Ожидается, что в пакет также включат порядка 30 новых позиций, а также дополнительные ограничения в отношении некоторых российских компаний и организаций. Госкорпорация «Росатом», скорее всего, не будет включена в этот санкционный список, отмечает агентство.

Газета Financial Times ранее сообщила о том, что США представили в Европе список товаров двойного назначения, которые РФ, по утверждению Вашингтона, пытается приобрести в обход принятых в отношении нее санкций. По данным издания, американский представитель посетил четыре европейские страны, дабы продемонстрировать, как Москва пытается восстановить разрушенные цепочки поставок.

Ранее глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс в интервью агентству Bloomberg заявил, что Министерство юстиции Соединенных Штатов ищет новые способы пресечь уклонение России от санкций, сосредоточив внимание на транзакциях в криптовалюте.