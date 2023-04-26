Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира Президент Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира из-за желудочного гриппа

Фото: Xinhua/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган столкнулся с недомоганием в ходе прямого телеэфира, когда давал интервью местным телеканалам, передает РИА Новости. Отмечается, что трансляция была прервана после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих изменениях в составе правительства.

После продолжительной паузы Эрдоган вернулся на прямой эфир, извинившись перед зрителями и пожелав им здоровья.

Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп, — рассказал он.

Президент признался, что думал отменить интервью, но решил не делать этого, так как пообещал журналистам вернуться.

Турецкому лидеру задали еще два коротких вопроса, после чего ведущий объявил об окончании интервью, чтобы «дать возможность господину президенту отдохнуть».

Ранее Эрдоган рассказал, что президент России Владимир Путин примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию «Аккую» в режиме видеоконференции. Мероприятие намечено на 27 апреля.

Ранее Эрдоган по итогам встречи с венгерской коллегой Каталин Новак заявил, что Анкара нацелена на то, чтобы как можно скорее организовать переговоры между Москвой и Киевом. Турецкий лидер добавил, что переговорный процесс можно возобновить в Стамбуле, где ранее проводились встречи делегаций двух стран.