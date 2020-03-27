https://static.news.ru/photo/38d63306-7010-11ea-88dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) пока не знает, как будет праздноваться Пасха в условиях коронавируса, призвала соблюдать санитарные нормы и возлагать надежду только на Бога.

Вся наша надежда только на Бога. Я верю, что Он укажет нам тот путь, который станет самым оптимальным в нынешней ситуации, — заявил РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря).

В этом году Пасха празднуется 19 апреля. Накануне из-за угрозы распространения коронавируса власти Украины продлили карантин до 24 апреля, были закрыты все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия и прекращена работа метро. При этом во многих регионах страны разрешены богослужения под открытым небом с учётом размещения верующих на расстоянии более полутора метров друг от друга.

Накануне Министерство здравоохранения Украины опубликовало информацию о распространении коронавируса в стране. Число заражённых COVID-19 за сутки составило 40 человек. Всего к 26 марта врачи зафиксировали 196 случаев инфицирования. Пять пациентов погибли, один выздоровел.

Пятый президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что страна оказалась не готова к проблемам, которые возникли из-за распространения коронавируса, при том, что страна имела временной запас в два месяца, чтобы подготовиться к приходу пандемии.