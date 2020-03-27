Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Глава местного Минздрава Луис Энрике Мандетта заявил о резком росте заболеваемости в стране с апреля. Длиться он будет три месяца и стабилизируется к июлю.

В августе власти ожидают снижения динамики заболеваний, в сентябре — спад. На сегодня число больных коронавируом в Бразилии вдвое больше, чем в Италии. Это подсчёты за месяц, с момента выявления...