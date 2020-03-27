Пятый президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что страна оказалась не готова к проблемам, которые возникли из-за распространения коронавируса.
При этом Украина имела временной запас в два месяца, чтобы подготовиться к приходу пандемии COVID-19,
Украине де-факто повезло: у нас было два месяца, чтобы, наблюдая за развитием событий не только в Китае, но и в Испании, Италии, Франции, Германии, США, подготовиться к эпидемии коронавируса, — считает экс-президент.
По словам Порошенко, сегодня требуется принятие решительных мер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Украины опубликовало информацию о распространении коронавируса в стране. Число заражённых COVID-19 за сутки составило 40 человек. Всего к 26 марта врачи зафиксировали 196 случаев инфицирования. Пять пациентов погибли, один выздоровел.
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