https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство здравоохранения Украины опубликовало информацию о распространении коронавируса в стране. Число заражённых COVID-19 за сутки составило 40 человек.

Всего врачи зафиксировали 196 случаев инфицирования. Пять пациентов погибли, один выздоровел, говорится на сайте ведомства.

К 26 марта 2020 года в мире COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 182 заболевших. Выписаны из лечебных учреждений 38 человек. Скончались два гражданина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анализы 83 человек направлены из Подмосковья для подтверждения наличия у них коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.