Энергоэксперт: газ из США будет стоить для ЕС дороже российского Энергоэксперт Гривач: газ из США будет стоить для ЕС дороже российского

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Цены на американский газ для Европы по долгосрочным контрактам оказались существенно выше, чем цены на российский СПГ, и составила около $420-430 за тысячу кубометров, рассказал «360» энергоэксперт Алексей Гривач. По его словам, Европа не сможет обеспечить себя газом по приемлемым ценам без долгосрочного планирования — даже при намерении полностью отказаться от углеводородов.

Речь идет о том, что если Европа хочет получать газ, то им нужно заключать долгосрочные контракты. (Была названа. — NEWS.ru) цена 12 долларов, но не за тысячу кубометров, а за миллион британских термальных единиц. Если перевести на тысячу кубометров, это в районе 420–430 долларов за тысячу, — пояснил Гривач.

Энергоэксперт уточнил, что цены на американский газ ниже, чем на европейском рынке на данный момент, но гораздо выше, чем до начала энергетического кризиса. Специалист добавил, что ЕС стремится не только к отказу от долгосрочных отношений с Россией, но и к прекращению использования углеводородов. Он отметил, что европейцы могли бы осуществить эти планы, но цена этого может оказаться очень высокой.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе в начале 2023 года снизились до уровня годичной давности — $780 за 1 тысячу кубометров. Этому способствовала аномально теплая погода в ноябре и начале декабря, позволившая странам ЕС сэкономить запасы топлива в хранилищах. По данным СМИ, в начале месяца потребление газа упало настолько, что в некоторые дни хранилища переходили в режим нетто-закачки и на 6 января в среднем по ЕС были заполнены на 83,2% (83,9 млрд кубометров).