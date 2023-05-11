«Энергоатом»: ВСУ придется обойти ЗАЭС при наступлении

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

ВСУ понимают, что им придется обойти Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) при наступлении, сообщил глава украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Петр Котин в разговоре с CNN. Украинские военные несут ответственность за безопасность станции, объяснил он. Глава компании обратил внимание, что российские атомщики тоже понимают риски.

Они (ВСУ. — NEWS.ru) несут ответственность за сохранение целостности [станции] <...>. Это полностью понимают наши военные, — сказал Котин.

Он также считает, что Украина может вернуть станцию себе, перерезав связь между ней и Крымом, для чего нужно взять под контроль Мелитополь. Кроме того, Котин заявил, что российские силы эвакуировали людей из близлежащего Энергодара и могут эвакуировать часть персонала со станции. Для ее работы необходимо «по крайней мере пять» ротационных смен.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска при контрнаступлении намерены захватить ЗАЭС. По его мнению, они хотят сделать станцию своим плацдармом на левом берегу Днепра.