Экзитпол: партия ГЕРБ лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) совместно с Союзом демократических сил лидирует на очередных парламентских выборах в Болгарии.
Согласно данным экзитпола, порядка 25,7% избирателей отдали голоса за ГЕРБ, за Болгарскую социалистическую партию проголосовали 17,6%,
Парламент Болгарии является однопалатным и состоит из 240 народных представителей, выборы проводятся раз в четыре года. Партия проходит в парламент, если за неё проголосовали более 4% избирателей.
Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что на организацию проходящих сейчас парламентских выборов была потрачена рекордная сумма за всю историю страны — €75 млн. Это произошло, по его словам, в том числе из-за необходимости вакцинировать от коронавируса всех задействованных в организации голосования.