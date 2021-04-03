Экзитпол: партия ГЕРБ лидирует на парламентских выборах в Болгарии

https://static.news.ru/photo/86f5b8a0-9570-11eb-94de-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) совместно с Союзом демократических сил лидирует на очередных парламентских выборах в Болгарии.

Согласно данным экзитпола, порядка 25,7% избирателей отдали голоса за ГЕРБ, за Болгарскую социалистическую партию проголосовали 17,6%, передаёт ТАСС. В 45-м Народном собрании (парламенте) часть мест также будут занимать представители партий «Есть такой народ», Движение за права и свободы, «Демократическая Болгария», гражданская платформа «Встань. Мафия вон», а также партия ВМРО.

Парламент Болгарии является однопалатным и состоит из 240 народных представителей, выборы проводятся раз в четыре года. Партия проходит в парламент, если за неё проголосовали более 4% избирателей.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что на организацию проходящих сейчас парламентских выборов была потрачена рекордная сумма за всю историю страны — €75 млн. Это произошло, по его словам, в том числе из-за необходимости вакцинировать от коронавируса всех задействованных в организации голосования.