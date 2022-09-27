Экзитпол: 95% жителей Запорожья проголосовали за вхождение в РФ

Фото: dan-news.info

По данным экзитполов, 95% избирателей Запорожья проголосовали за вхождение в состав России, сообщает Readovka. Голосование на избирательных участках началось с 08:00 утра и закончится в 16:00. После этого начнется предварительный подсчет голосов.

95% избирателей Запорожской отдали голос за вхождение в состав России, — сказано в сообщении.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что референдум по вопросу присоединения к Российской Федерации состоялся. По его словам, подавляющее большинство пришедших на избирательные участки поддержали присоединение области к России.

До этого глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что референдум по вхождению региона в состав Российской Федерации можно считать состоявшимся, так как явка превысила необходимую для этого отметку в 50% с учетом зарубежных избирательных участков.

25 сентября ЦИК Донецкой и Луганской народных республик признали референдумы состоявшимися. Явки в этих регионах превысили 70%.