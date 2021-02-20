Эксперты назвали наихудший сценарий для Украины

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Эксперты перечислили сценарии развития событий для Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Ранее миссия фонда завершила работу в стране из-за проблем в борьбе с коррупцией, судебной реформы и работы Нацбанка.

Украина имеет достаточный запас прочности в экономике, который позволит продержаться до лета, считает инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса. Он отметил, что в ближайшие несколько месяцев Киеву удастся «пропетлять» и проблемы не дадут о себе знать.

Эту точку зрения разделяет старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, если Украина в ближайшее время выполнит требования МВФ, то к лету можно будет ожидать очередной транш, что позволит избежать проблем, но отсутствие помощи от фонда сулит серьёзное ухудшение ситуации.

Для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран, — заявил Иосуб изданию «Апостроф».

Он добавил, что при сохранении нынешнего уровня коррупции на Украину не придут инвестиции, а займы придётся брать под более высокие проценты, что приведёт к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно. В таком случае отказ от сотрудничества с МВФ грозит стране «наихудшим сценарием», когда инвестиции будут сокращаться, трудности с покрытием дефицита бюджета — расти, резервы — снижаться, а обслуживание госдолга — дорожать.

Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков — то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне, — пояснил экономист.

Иосуб отметил, что даже если ситуация не дойдёт до «обвала в самый низ», валютный курс может упасть на 10% и достигнуть уровня 30 гривен за доллар. По мнению аналитика компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максима Орыщака, что после прекращения сотрудничества с МВФ «вопрос дефолта страны снова открыт». Он подчеркнул, что сейчас страна просто не сможет обслуживать и погашать долги.

Как сообщал NEWS.ru, глава офиса украинского президента Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд подставил президента Украины Владимира Зеленского в ходе его поездки в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Фонд создал негативный фон во время визита Зеленского в ОАЭ, опубликовав сообщение о завершении миссии на Украине. Милованов отметил, что фонду следовало бы объяснить, почему он сообщил о завершении миссии именно перед приездом делегации от Украины в ОАЭ.