На Украине заявили, что МВФ подставил Зеленского

https://static.news.ru/photo/93a3bd6a-73b8-11eb-9558-96000091f725_660.jpg Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный валютный фонд подставил президента Украины Владимира Зеленского в ходе его поездки в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом заявил глава офиса украинского президента Тимофей Милованов.

Фонд создал негативный фон во время визита Зеленского в ОАЭ, опубликовав сообщение о завершении миссии на Украине. Милованов отметил, что фонду следовало бы объяснить, почему он сообщил о завершении миссии именно перед приездом делегации от Украины в ОАЭ.

Вопрос остаётся открытым — случайность это или нет, — заявил он в интервью украинскому порталу Hromadske.

Кроме того, по словам чиновника, МВФ обещал, что будет предоставлять украинской стороне пресс-релизы перед публикацией, но слово нарушил. Милованов подчеркнул, что украинцы не являются «папуасами» и их «нельзя гонять и обманывать».

Миссия МВФ закончила работу на Украине без результата, о чём сообщил постпред фонда в стране Йоста Люнгман. Он добавил, что для завершения первого пересмотра программы, который начался в декабре 2020 года, требуется больший прогресс.

Как писал NEWS.ru, Милованов заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Киевом. Его комментарий вызвал возмущение пользователей, которые посчитали, что столь высокопоставленный чиновник не должен использовать подобные выражения.