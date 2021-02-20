На Украине заявили, что МВФ подставил Зеленского

Международный валютный фонд подставил президента Украины Владимира Зеленского в ходе его поездки в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом заявил глава офиса украинского президента Тимофей Милованов.
Фонд создал негативный фон во время визита Зеленского в ОАЭ, опубликовав сообщение о завершении миссии на Украине. Милованов отметил, что фонду следовало бы объяснить, почему он сообщил о завершении миссии именно перед приездом делегации от Украины в ОАЭ.
Вопрос остаётся открытым — случайность это или нет, — заявил он в интервью украинскому порталу Hromadske.
Кроме того, по словам чиновника, МВФ обещал, что будет предоставлять украинской стороне пресс-релизы перед публикацией, но слово нарушил. Милованов подчеркнул, что украинцы не являются «папуасами» и их «нельзя гонять и обманывать».
Миссия МВФ закончила работу на Украине без результата, о чём сообщил постпред фонда в стране Йоста Люнгман. Он добавил, что для завершения первого пересмотра программы, который начался в декабре 2020 года, требуется больший прогресс.
Как писал NEWS.ru, Милованов заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Киевом. Его комментарий вызвал возмущение пользователей, которые посчитали, что столь высокопоставленный чиновник не должен использовать подобные выражения.