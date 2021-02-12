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Советник главы офиса Зеленского грубо оценил работу МВФ в Киеве

04:54, 15 февраля 2021 969
Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов считает, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» в ситуации с пересмотром программы взаимодействия с Киевом.

Миссия МВФ закончила работу на Украине без результата, о чём сообщил постпред фонда в стране Йоста Люнгман. Он добавил, что для завершения первого пересмотра программы, который начался в декабре 2020 года, требуется больший прогресс.

Милованов, в прошлом министр экономики, который в составе украинской делегации находится в ОАЭ, написал в Facebook о встрече президента Владимира Зеленского с руководством страны. В комментариях один из пользователей выразил мнение, что власти Украины, «обкакавшись с МВФ», пытаются «хоть как-то компенсировать» неудачу.

Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть, — написал Милованов в ответ.

Его комментарий вызвал возмущение пользователей, которые посчитали, что столь высокопоставленный чиновник не должен использовать подобные выражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский в ходе официального визита в ОАЭ встретился с наследным принцем эмирата Абу-Даби Зайд аль-Нахайяном. Собеседники в ходе общения уделили особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Президент и принц согласились, что их страны могут увеличить товарооборот в несколько раз.

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