Эксперт заявил, что на Украине из западного оружия стреляют бойцы НАТО Военный эксперт Ераносян: на Украине из HIMARS стреляют американские и британские военные

Фото: Capt. Ian Sandall/Keystone Press Agency/Global Look Press

Капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян заявил, что РСЗО HIMARS, которые переданы Украине Пентагоном, управляют военнослужащие США и Великобритании. По его словам, солдат Украины никто не обучает пользоваться современным оружием за границей, сообщает РИА Новости.

Я на 250 процентов уверен, что [стрельбой] из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане, — рассказал эксперт.

По его мнению, украинские военнослужащие только охраняют РСЗО и их расчеты, состоящие из западных специалистов. Он допустил, что стережёт каждую HIMARS до батальона бойцов ВСУ.

Весь этот периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причём подготовленные. Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки. Именно они сейчас находятся на Украине, — отметил Ераносян.

Он добавил, что удары из HIMARS наносятся по территории, освобождённой Россией.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбивают вражеские снаряды, выпущенные из РСЗО HIMARS. Военный эксперт Константин Сивков заявил, что ракеты этой системы во многом идентичны «Ураганам». Он считает, что атаки ВСУ в сторону России из этих РСЗО можно назвать бессмысленными.