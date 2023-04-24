Экс-разведчика задержали на Украине из-за удара по аэродрому Канатово «Украинская правда»: экс-разведчика Червинского задержали из-за удара по аэродрому Канатово

Фото: Служба безопасности Украины

На Украине задержали экс-разведчика Романа Червинского, провалившего операцию по вербовке российских пилотов с целью угона самолета ВКС РФ, что впоследствии привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщило издание «Украинская правда». По данным СМИ, исполнявшего обязанности командира одной из частей задержали в Тернопольской области утром 24 апреля.

По делу о ракетном обстреле Россией аэродрома Канатово СБУ задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей сил спецоперации Романа Червинского, — говорится в сообщении.

Как утверждает издание, 21 апреля Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении полномочий. Ожидается, что 25 апреля ему изберут меру пресечения.

По версии следствия, Червинский при участии еще нескольких человек самовольно решил провести «спецоперацию» с целью угона самолета ВКС России. Украинцу удалось выйти на некоего российского пилота, который якобы согласился перейти на сторону ВСУ. В Главном управлении разведки МОУ и СБУ не одобрили план Червинского, но тот решил действовать по своему усмотрению, допустив утечку информации о размещении военных и техники ВСУ на аэродроме Канатово, по которому впоследствии нанесли ракетный удар. В результате были уничтожены два истребителя, повреждена взлетная полоса, погиб командир воинской части, еще 17 военнослужащих получили ранения.

ФСБ России сообщила о срыве операции ГУР по угону самолетов ВКС 25 июля 2022 года. Российская спецслужба отмечала, что действия украинцев координировала разведка НАТО. По данным ФСБ, разведчики ВСУ предлагали российским пилотам за деньги перегнать самолеты на аэродромы ВСУ и давали гарантии получения гражданства в одной из стран ЕС. В конце июля 2022 года Минобороны РФ сообщило об ударах высокоточным оружием по авиатехнике ВСУ на аэродроме в Кировоградской области.

Ранее СБУ опубликовала фото разрушенного после удара ВС РФ аэродрома Канатово. На снимках в том числе были показаны разбомбленные украинские истребители.