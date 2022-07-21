Экс-президенту Молдавии продлили домашний арест Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорь Додон

Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлили домашний арест на 30 суток. Прокурор Петр Ярмалюк сообщил о вынесении соответствующего решения районным судом Кишинева, передает РИА Новости.

Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток, — сказал гособвинитель.

В конце весны 2022 года экс-главе страны предъявили обвинение в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и незаконном финансировании политической партии. С мая Додон находится под домашним арестом. Политик отрицает свою вину и считает дело «политически мотивированным».

Ранее Додон заявил, что Кишинев вынуждают покупать оружие НАТО, которое затем будет использовано против Востока. По его словам, от молдавского руководства исходит угроза безопасности республики.