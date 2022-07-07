Додон заявил, что Молдавию заставляют покупать оружие НАТО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорь Додон

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил телеканалу Publika TV, что страну вынуждают покупать оружие НАТО, которое затем будет использовано против Востока. Политик уточнил, что информацию о подобных сделках он получил по неофициальным каналам. Он добавил, что настоящая угроза безопасности республики исходит не от России, а от молдавского руководства.

Нас заставляют покупать западное, натовское вооружение — возможно, старое. Оно будет стрелять не против Запада, оно должно выстрелить в сторону Востока, — пояснил Додон.

Он также допустил, что Запад поставляет оружие Киеву, используя для этих целей территорию Молдавии.

Политолог Валерий Коровин ранее заявил, что Россия не смогла удержать Молдавию в области своих стратегических интересов, поэтому ее стоит отнести к активам Запада. В связи с этим он подчеркнул, что Москве нужно было бороться за интересы бывшего президента Молдавии Игоря Додона, чтобы он лоббировал российские интересы.

По его мнению, Запад нуждается во втором фронте, чтобы американские стратеги могли поддерживать конфликт в Восточной Европе и изматывать им Россию. При этом политолог выразил мнение, что участником вооруженного столкновения с Москвой на территории Молдавии может стать как румынский контингент, так и силы НАТО.