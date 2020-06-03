Экс-премьер Италии предложил изменить конституцию

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил с предложением о проведении конституционной реформы в стране. По его словам, необходимо перейти к прямым выборам главы кабмина или президента.
Об этом он написал в своей книге «Ход конём»,
Полагаю, настал момент всерьёз набраться мужества и ответить на вызов, введя прямые выборы президента республики или председателя Совета министров, — написал он.
Политик отметил, что после таких изменений во главе страны будет стоять человек, легитимность которого обеспечена голосованием людей, а не прохождением через парламент.
Действующая конституция государства предусматривает выбор президента депутатами парламента на специальном заседании, участие в котором принимают представители каждой области. Премьера выдвигает наиболее многочисленная политическая сила парламента.
Ранее NEWS.ru писал, что флорентийские предприниматели Тициано Ренци и Лаура Боволи — родители бывшего премьера Италии Маттео Ренци — взяты под домашний арест. Они подозреваются в мошенничестве и намеренном доведении до банкротства своих компаний.
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