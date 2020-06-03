Экс-премьер Италии предложил изменить конституцию

https://static.news.ru/photo/44eab2e2-a59f-11ea-8270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapress/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил с предложением о проведении конституционной реформы в стране. По его словам, необходимо перейти к прямым выборам главы кабмина или президента.

Об этом он написал в своей книге «Ход конём», передаёт РИА Новости. Он уверен, что гражданам нужно позволить самостоятельно решать, кому доверить свою судьбу так же, как они решают на выборах мэра.

Полагаю, настал момент всерьёз набраться мужества и ответить на вызов, введя прямые выборы президента республики или председателя Совета министров, — написал он.

Политик отметил, что после таких изменений во главе страны будет стоять человек, легитимность которого обеспечена голосованием людей, а не прохождением через парламент.

Действующая конституция государства предусматривает выбор президента депутатами парламента на специальном заседании, участие в котором принимают представители каждой области. Премьера выдвигает наиболее многочисленная политическая сила парламента.

Ранее NEWS.ru писал, что флорентийские предприниматели Тициано Ренци и Лаура Боволи — родители бывшего премьера Италии Маттео Ренци — взяты под домашний арест. Они подозреваются в мошенничестве и намеренном доведении до банкротства своих компаний.