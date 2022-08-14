Экс-министра обороны ДНР Стрелкова задержали в Крыму «Военкоры Русской Весны»: экс-глава МО ДНР Стрелков задержан при попытке попасть на фронт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По предварительной информации, Стрелков пытался попасть на Херсонский фронт по паспорту, который он использовал во время работы в спецслужбах. Ополченцы считают, что Стрелков не пытался преследовать политических целей, он хотел попасть на фронт.

Ранее стало известно, что в середине июня Игорь Стрелков заявил: украинские военные цепляются за Северодонецк и Лисичанск, чтобы измотать ВС РФ и выиграть время. По его словам, наступление российской армии в Лисичанске шло медленно и тяжело.