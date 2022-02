Экс-министр обороны Украины усомнился в скором вторжении РФ на Украину

Россия не обладает достаточным число военных у границ Украины для начала полномасштабных боевых действий. Об этом в интервью британской газете Guardian заявил украинский экс-министр обороны Андрей Загороднюк. При этом общую ситуацию он назвал тяжёлой, но подчеркнул, что не верит во «вторжение».

Россия сейчас может захватить любой город на Украине, но мы по-прежнему не видим тех 200 тысяч военных, которые необходимы для полномасштабного вторжения, — сказал Загороднюк.

Он добавил, что ситуация в целом «весьма тяжёлая», но в неизбежность вторжения со стороны России он не верит.

Ранее действующий министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность эскалации ситуации вокруг Украины на данный момент является низкой. По его словам, страна контролирует ситуацию с военными учениями России и Белоруссии, действует скоординировано для исключения любых провокаций, а также проводит учения с оборонным оружием, которое ей прислал Запад.

Публикации о почти полной готовности России к вторжению на Украину и предполагаемых жертвах появились ранее в The New York Times, The Washington Post и Reuters. Авторы считают, что в этой войне могут погибнуть до 85 тысяч человек. При этом большую часть жертв — от 20 тысяч до 50 тысяч человек — составят мирные жители. Потери России они оценили в 3–10 тысяч военнослужащих.