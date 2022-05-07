Экс-депутат Рады: Зеленский платил за молчание экс-командира «Азова»

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Офис президента Украины Владимира Зеленского заключил сделку с экс-командиром полка «Азов» Андреем Билецким, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива со ссылкой на свой осведомлённый источник. В своём Telegram-канале он написал, что за молчание Билецкого якобы заплатили $3 млн.

Экс-Командир Билецкий заключил сделку с офисом президента Зеленского, которой купил его молчание за $3млн и место в вертолёте для командира Дениса Прокопенко, — сказал Кива.

Он отметил, что это не первая подобная сделка Билецкого с украинским лидером. Кива, в частности, указал, что две недели назад бывший командир «Азова» перестал выступать с критикой властей за бездействие в спасении подразделения.

Не нужно удивляться. Для Билецкого «Азов» всегда был бизнес-проектом, на котором он успешно зарабатывал деньги, обслуживая Ахметова и власть, — подчеркнул Кива.

Илья Кива является ветераном АТО и принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе федеральных войск против сил ДНР и ЛНР. Командовал батальоном полиции «Полтава», с октября 2016 по июнь 2017 исполнял функции советника главы МВД Украины.

Полк «Азов» (ранее батальон, ныне входит в состав Нацгвардии Украины), а также подразделение спецназначения были сформированы в 2014 году из ультраправых националистов и радикальных болельщиков ультрас.

Ранее Кива заявил, что Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны большую часть Украины. Речь идёт о южных, восточных и центральных регионах.