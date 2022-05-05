Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский отказался от большей части Украины Экс-депутат Рады Кива: Зеленский не станет удерживать юг, восток и центр Украины

Владимир Зеленский / Фото Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил отказаться от попыток сохранить в составе страны большую часть её территории. Речь идёт о южных, восточных и центральных регионах, отметил политик в Telegram.

Кива считает, что грозные заявления Киева лишь доказывают, что Зеленский решил создать «прозападную Украину».

Зеленскому наоборот нужны ожесточённые бои и максимальное количество жертв для того, чтобы оправдать новый план, — подчеркнул политик.

По его мнению, большая часть территории Украины, включая Киев, уже «списана». Именно поэтому власти Украины заинтересованы в нанесении максимального ущерба инфраструктуре городов и промышленным объектам, которые они не собираются контролировать. Кива считает, что примером этого может служить ситуация в Мариуполе.

Ранее стало известно, что Илья Кива заявил: на Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши. Об этом говорит изменение Киевом стратегии применения вооружений, идущих из Европы, отметил он. Кива пояснил, что приходящее оружие теперь не отправляют на передовую, а оставляют на западе Украины, позже это позволит достичь политической цели объединения данного региона с Польшей.