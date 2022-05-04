Экс-депутат Рады заявил, что запад Украины начал «присоединяться» к Польше Экс-депутат Рады Кива заявил о начале аннексии Польшей запада Украины

Львов, Украина / Фото Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что на Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши. Об этом говорит изменение Киевом стратегии применения вооружений, идущих из Европы, отметил он в Telegram.

Кива пояснил, что приходящее оружие теперь не отправляют на передовую, а оставляют на западе Украины. Там формируется новый рубеж обороны. Позже это позволит достичь политической цели объединения данного региона с Польшей, уверен бывший депутат.

Это первый этап перед отделением и созданием «прозападной Украины» со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше, — подчеркнул Кива.

Ранее стало известно, что 1 мая Польша поставила на Украину 232 танка Т-72. Такого количества боевых машин хватит для формирования двух бригад ВСУ. Дополнительно на Украину оправили несколько единиц реактивных систем залпового огня, беспилотных летательных аппаратов и самоходных гаубиц.