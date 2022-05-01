Власти Польши поставили на Украину 232 танка Т-72

Фото vk.com/polska_zbrojna

Польша поставила на Украину 232 танка Т-72, об этом сообщается на странице информационного ресурса Visegrad24 в Twitter. Дополнительно отмечается об отправке на Украину несколько единиц реактивных систем залпового огня, беспилотных летательных аппаратов и самоходных гаубиц.

Власти Польши поставили на Украину 232 танка Т-72, реактивные системы залпового огня, беспилотные летательные аппараты и самоходные гаубицы, — сообщается в соцсети.

29 апреля появилась информация, что Польша предоставила Киеву более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП. Такого количества военной техники хватит для формирования двух бригад ВСУ.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что объём поставок вооружения со стороны Польши на Украину превысил сумму в $1,6 млрд. Он подчеркнул, что это оружие должно спасти «украинскую и польскую суверенность».