Экс-депутат Рады заявил, что Дуда приехал в Киев за территориями Экс-депутат Рады Кива: Дуда приехал в Киев проследить передачу Польше Западной Украины

Фото: Kaniuka Ruslanukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда в Киеве

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев для контроля передачи под управление Варшавы Западной Украины. Территории соседней страны должны передаваться по графику, отметил он в Telegram.

Подготовка перехода западных территорий Украины под контроль Польши должна проходить по графику, — считает экс-депутат.

Кива указал на то, что руководство Польши надеется реализовать свои планы по территориальной экспансии, не обращая внимания на идущие в соседней стране боевые действие.

Дуда 23 августа прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил NEWS.ru: Анджей Дуда приехал в Киев, надеясь «успеть пограбить» Украину и «защитить какие-нибудь ценности от клятых москалей». Парламентарий добавил, что «Украину создала Польша», так как именно она взяла под контроль регион в период распада Восточной империи, и объявила его жителей нерусскими.