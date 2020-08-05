Экс-депутат Рады рассказал, как шифруется Янукович перед выходом на улицу

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший президент Украины Виктор Янукович перед каждым выходом на улицу «гримируется до неузнаваемости». Об этом рассказал председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Добкин.

Гримируется до неузнаваемости, что фактически человек, который его хорошо знает и находится в 2-3 метрах от него его не узнаёт, — отметил экс-депутат Рады в эфире телеканала NewsOne.

По словам Добкина, бывший украинский лидер применяет самые современные технологии в области грима. Сам он «видоизмененного» политика не видел, но его знакомый из России поделился подобной информацией.

Виктору Януковичу вынесли обвинительный приговор в деле о госизмене в январе 2019 года. Его заочно осудили на 13 лет. Частные юристы и государственный адвокат Юрий Рябовол обжаловали решение суда. Сам бывший глава государства считает процесс политическим заказом.

Как писал NEWS.ru, пресс-служба офиса генерального прокурора Украины прокомментировала решение Печерского районного суда Киева о заочном аресте бывшего президента страны Виктора Януковича. По данным ведомства, это позволяет начать процедуру экстрадиции политика из России.