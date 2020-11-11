Экс-депутат Рады оценил законопроект об интернировании россиян

https://static.news.ru/photo/72b3dbcc-2402-11eb-997a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Журавко Фото: Алексей Журавко/facebook.com

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко оценил законопроект об отселении граждан России на время боевых действий, который внесли в украинский парламент.

Одно только наличие такого законопроекта ухудшает отношения между Украиной и Россией. А само название усугубляет внутреннюю ситуацию на самой Украине. Каждое неверное слово, высказанное в адрес народа — России или другого государства, — приводит к расколу в обществе. И этот законопроект внесёт очередной раскол, — считает Журавко.

Политик отметил, что этот документ нанесёт удар прежде всего по Донецкому региону. В эфире радио Sputnik Журавко подчеркнул , что украинские власти могут утвердить законопроект об интернировании россиян, «лишь бы только насолить России и любого россиянина объявить врагом».

Как писал NEWS.ru, 9 ноября кабинет министров Украины внёс в Верховную раду документ о принудительном отселении россиян на время боевых действий. Интернированными считаются принудительно отселённые в определённые государством места, угрожающие нападением и осуществляющие агрессию. Если иностранца решено отселить, ему запрещено покидать территорию Украины. Решение об интернировании может отменить только президент страны, например, после отмены военного положения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда защищает этнических русских вне зависимости от того, где они проживают, в том числе и на юго-востоке Украины.